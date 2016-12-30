Мамин: в ЦСКА игрокам позволяют довольно много импровизации

Нападающий ЦСКАрассказал о работе под руководством Дмитрия Квартальнова.«Сейчас нам как раз-таки довольно много импровизации позволяют. Но, естественно, не во вред команде. Если есть возможность, то пожалуйста — бери на себя инициативу, старайся обыгрывать. Это, наоборот, только приветствуется. Но, конечно же, не на синих линиях, чтобы не было опасности пропустить в свои ворота.Под руководством Дмитрия Квартальнова работается хорошо. Все знают, что он требовательный тренер. Жёсткий, когда это необходимо. И в то же время очень хорошо чувствует коллектив. Если команде нужна разрядка, Дмитрий Вячеславович шутит, помогает снять напряжение», — цитирует Мамина «Советский спорт».