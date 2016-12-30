«Буран» выплатил игрокам и сотрудникам долги по зарплате за полгода

Директор «Бурана» Сергей Ткачёв сообщил, что клуб начал выплату долгов хоккеистам и сотрудникам. Все получили зарплаты за шесть месяцев. Деньги получили игроки не только «Бурана», но и «Россоши».«Игроки главной и молодёжной команд, а также сотрудники клуба получили зарплату за срок с июля по декабрь. Включая премиальные хоккеистам. Сегодня игроки прошлогоднего состава получат деньги за февраль. И после Нового года закроем долги перед командой сезона-2015/16. Им осталось получить ещё две зарплаты, за март и апрель. Однако команде придётся доиграть сезон в той экипировке, которая сейчас есть. Будут ещё клюшки, а остальное купим в случае экстренной ситуации. Пока не могу сказать, кто оказал клубу поддержку, но позже мы обязательно назовём этих людей, поблагодарим.Главное, что мы показываем общественности – клуб не будет уничтожен, опасения игроков прошлогоднего состава беспочвенны. Если бы «Буран» хотели распустить, это бы уже сделали. А если до 15 января мы переведём остаток денег прошлогодней команде, то получим возможность дозаявить новых игроков. Но сейчас главное – заплатить игрокам и сотрудникам клуба», — цитирует Ткачёва РИА «Воронеж».