Оши: игроки НХЛ обязаны выступать на Олимпиаде и представлять свою страну

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной СШАсчитает, что игроки НХЛ должны выступать на Олимпийских играх.«100% мы должны быть там. Я думаю, это важно для хоккея. Это наша обязанность, потому что мы играем на таком высоком уровне и оказываем большое влияние на игру. Играть на Олимпиаде и представлять свою страну — это наша обязанность», — цитирует Оши Washington Post.НХЛ должна принять решение об участии в Играх 2018 года не позднее 15 января 2017 года.