СКА сделал новогодний подарок подопечному Детского хосписа

Экскурсия по спортивной зоне Ледового дворца началась с посещения тренажёрного зала, где тренер СКА Юрий Жданов рассказал Диме обо всех тренажёрах, на которых занимаются игроки, о том, как проходит тренировочный процесс в зале и предыгровая разминка, а также показал несколько упражнений, которые Дима сможет выполнять и сам. Затем экскурсоводом для Димы стал нападающий СКА Александр Хохлачёв. Форвард познакомил юного болельщика с раздевалкой команды, показал клюшки, которыми играют хоккеисты, рассказал про их особенности.
После командного собрания Дима посетил тренерскую, где встретился с главным тренером СКА Олегом Знарком. Вместе они обсудили состав на предстоящий матч, а Дима расставил на специальном столе таблички с фамилиями игроков стартовой пятёрки. Ещё одним подарком стал именной свитер из рук главного тренера СКА. Завершился этот полный сюрпризов для Димы день просмотром матча между СКА и «Локомотивом».