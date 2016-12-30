«Коламбус» заключил контракт новичка с швейцарским нападающим Тюркауфом

«Коламбус Блю Джекетс» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.19-летний форвард был выбран «Коламбусом» на драфте 2016 года под общим 185-м номером. В этом сезоне он принял участие в 28 матчах за «Келоуну» в WHL, набрав 31 (17+14) результативный балл при показателе полезности "+14". Тюркауф является капитаном молодёжной сборной Швейцарии на чемпионате мира, который проходит в Канаде, в двух матчах он набрал 3 (2+1) очка.