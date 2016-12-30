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«Коламбус» заключил контракт новичка с швейцарским нападающим Тюркауфом

30 декабря 2016, пятница. 22:15. Хоккей
«Коламбус Блю Джекетс» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Кэлвином Тюркауфом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

19-летний форвард был выбран «Коламбусом» на драфте 2016 года под общим 185-м номером. В этом сезоне он принял участие в 28 матчах за «Келоуну» в WHL, набрав 31 (17+14) результативный балл при показателе полезности "+14". Тюркауф является капитаном молодёжной сборной Швейцарии на чемпионате мира, который проходит в Канаде, в двух матчах он набрал 3 (2+1) очка.
Источник: Официальный сайт "Коламбус Блю Джекетс" Сообщить об ошибке
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Коламбус Блю Джекетс
Новости. Хоккей
30 декабря 2016, пятница
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