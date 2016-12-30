Юртайкин и Волков пропускают тренировку сборной России на МЧМ

Форвард сборной России Данил Юртайкин и защитник Артём Волков пропускают тренировку команды 30 декабря. Волков не сыграл с американцами (2:3) из-за простуды, а Юртайкин в этом матче получил травму.
Вратари: Самсонов, Красоткин, Сухачёв;
«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв – Капризов;
«Синие»: Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов – Карнаухов;
«Чёрные»: Дронов, Ураков — Тренин – Беляев;
«Белые»: Зборовский — Воронков, Алексеев — Рубцов.
После трёх сыгранных матчей сборная России идёт на третьем месте в своей группе с тремя очками.
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Видео тренировки молодёжной сборной России также можно посмотреть здесь.