Нападающий «Флориды» Барков пропустит две-три недели из-за травмы

Центрфорвард «Флорида Пантерз»пропустит две-три недели из-за травмы, характер повреждения не разглашается. Клуб вызвал из АХЛ нападающего Грега Маккигга.Последний раз финн выходил на лёд в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3 Б), но не смог доиграть встречу после того, как ему попала шайба в область рёбер. Исполняющий обязанности главного тренера Том Роу сообщил, что Барков получил травму не в этом матче, а ранее.«За несколько игр до этого. Он играл с повреждением», — приводятся слова Роу на официальном сайте НХЛ.Барков является лучшим бомбардиром «Флориды», набрав 27 (9+18) очков в 36 матчах.