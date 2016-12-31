Торторелла: в последнее время «Коламбус» выигрывает, но не доминирует

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»поделился ожиданиями от матча с «Миннесотой Уайлд», который состоится в ночь на 1 января. Обе команды подходят к игре с длительными сериями побед. «Джекетс» выиграли 14 матчей подряд, «дикари» — 12.«Обе команды выступают здорово и должны прекрасно себя чувствовать. Мы знаем, что и у нас, и у них длительные серии побед. Я рад, что нам представилась возможность сыграть в таком матче. Я хочу, чтобы ребята получали от этого удовольствие. Думаю, нам надо совершенствоваться, мы ещё не показываем свою лучшую игру. Мы много выигрываем, но в последнее время нельзя сказать, чтобы мы доминировали над соперниками», — цитирует Тортореллу Star Tribune.