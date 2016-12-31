Воронков: наш русский характер сложно сломить, мы будем биться до конца на МЧМ

Защитник молодёжной сборной Россиипрокомментировал выступление команды на чемпионате мира.«Настроение боевое перед словаками. Стараемся учитывать поражения, но не расстраиваться. Конечно, хотели выиграть и у Канады, и у США, но ещё весь турнир впереди, и самые важные матчи ждут.Обещаю, что команда будет биться всегда и до конца. Может один раз не повезти, может второй, но если будем долго бить в стену, то сможем её разломать. Нельзя недонастраиваться: мы не сразу начинаем играть, тратим время на раскачку и отдаём инициативу сопернику. Нужно лучше разминаться, сразу входить в матч. Когда инициатива за нами, мы можем сбивать настрой соперника.Просто лучшая защита – это нападение, если не будем терять шайбу, то не нужно будет отбирать. Нужно играть пожёстче, больше выигрывать единоборства один в один. Это самые главные моменты, иногда бывает тяжело. А мы это можем, наработали на сборах. Главное — убрать время на раскачку, первые периоды не очень получаются, но во втором и третьем я вижу совсем другую команду. Это наши ошибки на фоне психологии, мы это будем убирать.Наша команда никогда не опускает голову, мы можем навязывать свою игру и не дать сопернику отдышаться. У нас все играют до конца, наш русский характер сложно сбить. Наша главная черта, что мы не сдаёмся никогда», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.