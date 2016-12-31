Карнаухов: с физикой у «молодёжки» проблем нет, всё от головы идёт

Форвард молодёжной сборной Россиипрокомментировал подготовку к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира со словаками.«Мы поговорили после матча с американцами, провели собрание, двигаемся дальше. Неприятно было, но надо как-то дальше жить, и уже завтра важная игра. Были индивидуальные ошибки, и мои ошибки были, главное — правильные выводы сделать. На статистике не надо зацикливаться, надо играть правильно, играть по заданию. Главное — приносить пользу команде, кто-то это делает очками, кто-то блоками. Сами создаём проблемы, потом начинаем вытаскивать. Нужно лучше начинать матчи, с физикой проблем нет, всё от головы идёт», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.