НХЛ может принять решение об участии игроков в Олимпиаде позднее 15 января

Заместитель комиссара НХЛсообщил, что лига может принять решение об участии в Олимпиаде 2018 года после 15 января 2017 года, так как подготовила два варианта расписания на следующий сезон.«НХЛ подготовила два расписания на сезон-2017/18, так как пока неясно, будем ли мы участвовать в Олимпиаде. Теперь у нас нет крайнего срока для принятия этого решения, оно может произойти и после 15 января», — цитирует Дэйли обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.