Капитан Словакии U20: Россия и Латвия – команды одного уровня, у нас есть шанс

Капитан молодёжной сборной Словакиипрокомментировал предстоящий матч группового этапа чемпионата мира с командой России.«Лучшие команды на этом турнире это Канада и США. Латвия примерно такого же уровня, как и Словакия. Конечно, у нас есть шанс в матче с Россией. В случае победы мы будем третьими в группе. После победы над Латвией мы понимаем, что всё это реально, потому что Латвия и Россия – команды одного уровня, только у русских может больше мастерства», — сказал Чернак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.