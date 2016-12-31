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Кемпны забил свой первый гол на уровне НХЛ

31 декабря 2016, суббота. 10:10. Хоккей
Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Михал Кемпны забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз» (2:3). Хоккеист известен по выступлениям в КХЛ за «Авангард».

Это первый гол 26-летнего чешского хоккеиста в карьере в НХЛ. В этом матче он также сделал голевую передачу. Всего на счету игрока четыре (1+3) очка в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-2».

Видео результативных действий Кемпны доступно по ссылкам:
https://www.nhl.com/video/t-283271826/c-47907403
https://www.nhl.com/video/t-283271826/c-47910203
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Чикаго Блэкхоукс Михал Кемпны
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