Кемпны забил свой первый гол на уровне НХЛ

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Михал Кемпны забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз» (2:3). Хоккеист известен по выступлениям в КХЛ за «Авангард».
Это первый гол 26-летнего чешского хоккеиста в карьере в НХЛ. В этом матче он также сделал голевую передачу. Всего на счету игрока четыре (1+3) очка в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-2».
Видео результативных действий Кемпны доступно по ссылкам:
https://www.nhl.com/video/t-283271826/c-47907403
https://www.nhl.com/video/t-283271826/c-47910203