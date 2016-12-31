ВФСО «Динамо»: ВТБ будет в течение 3 лет вкладывать деньги в ХК «Динамо»

ВФСО «Динамо» сообщило, что банк ВТБ продолжит в течение трёх лет спонсировать хоккейный и футбольный клубы «Динамо» даже после передачи акций обществу. В пресс-службе ВФСО сообщили, что сделка пока не завершена.«Сделку нельзя считать оформленной, приступили к её оформлению. Сумму выплат обществу «Динамо» не раскрываем. С 2017 года начинается отсчёт выплат. Под формулировкой «профессиональные клубы» подразумевается футбол и хоккей.Кто погасит долги? Идёт переговорный процесс», — цитирует «Р-Спорт» пресс-службу ВФСО.