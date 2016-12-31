Тротц: Кузнецов сделал только одну ошибку, это не повод сажать его на лавку

«Там не было никого из наших игроков, только соперник. Что бы мы ни делали, мы не хотим ограничивать креативность, но мы хотим контролировать её так, чтобы все игроки понимали друг друга. Потому что если у одного парня возникает нестандартная идея, как надо сыграть, а его партнёры об этом не знают, то в большинстве случаев эта идея не сработает. Я люблю творчество на льду и то, что могут вытворять некоторые мастеровитые игроки. У нас есть такие ребята, но надо делать правильные вещи в нужное время. Кузнецов — важный игрок для нас. Если бы я сажал на лавку каждого, кто потерял шайбу или провёл плохую смену, у меня бы закончились игроки. Когда игрок ошибается постоянно, тогда надо ограничить его игровое время, но Кузнецов сделал только одну ошибку, так что это не тот случай», — цитирует Тротца Washington Post.
Гол Паренто после ошибки Кузнецова также можно посмотреть здесь.
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