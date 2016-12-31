Зигенталер: сборная Швейцарии хочет занять второе место в группе А на МЧМ

Защитник молодёжной сборной Швейцарии Йонас Зигенталер поделился впечатлениями от матча с командой Дании (5:4 Б).
«Первый период мы провели отвратительно, а второй начали хорошо, смогли забросить несколько шайб и вернуться в игру. Надо просто больше бросать и идти на добивания. Матч закончился вничью, и у нас были хорошие шансы решить игру в овертайме. Но вратарь у датчан здорово играл, и в обороне они действовали надёжно, так что мы выиграли по буллитам. Мы не стремимся забивать красивые голы, мы хотим побеждать и занять второе место в группе», — приводятся слова Зигенталера на официальном сайте МЧМ-2017.