Браташ: у словаков на МЧМ насыщенная оборона, которую придётся преодолевать

Ассистент главного тренера молодёжной сборной России Олег Браташ прокомментировал подготовку к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира с командой Словакии.
«Что касается Данила Юртайкина и Артёма Волкова, то у них есть определённые повреждения, пока не даём прогнозов. Они занимаются, ничего определённого нет. Словаки играют от обороны, у них довольно насыщенная линия защиты, которую надо преодолевать. Как показала вчерашняя игра с Латвией, то в атаке у них есть интересные игроки и ходы. Главное, чтобы с новогодними поздравлениями ребята не отвлекались от самых важных вещей сейчас. Мы таким делом занимаемся, что в Новый год работаем», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
31 декабря в Торонто, на стадионе «Эйр Канада-центр», в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира—2017 состоится матч сборных России и Словакии. Встреча начнётся, когда в Москве уже будет 1 января, в 4:00.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.
>>> Гид по молодёжному чемпионату мира-2017. Расписание, трансляции, формат турнира