«Коламбус» одержал 15-ю победу подряд, Бобровский стал второй звездой матча

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» добился пятнадцатой победы подряд в текущем регулярном чемпионате НХЛ, обыграв в гостях «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:2.Судьба встречи была решена в начале второго периода, когдазабросили две шайбы с разницей в 15 секунд и сделали счёт 3:0 в пользу своей команды. Попытки «Миннесоты» отыграться не увенчались успехом.«Дикари» прервали свою 12-матчевую серию побед, и это был первый матч в истории НХЛ, когда встречались команды с такими длинными сериями без поражений.Голкипер «Коламбуса»отразил 29 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча. Лучшим игроком встречи был признан Аткинсон, оформивший дубль.Победная серия «Коламбуса» является второй по продолжительности в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Питтсбургу», который в сезоне-1992/93 выиграл 17 матчей подряд.