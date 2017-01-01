«Рейнджерс» уверенно обыграли «Колорадо», «Даллас» уступил «Флориде»

«Колорадо Эвеланш» на домашнем льду потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 2:6.В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Тайсон Бэрри и Франсуа Бошемен, результативный пас на свой счёт записал Михаил Григоренко. У «Рейнджерс» хет-триком отметился Крис Крайдер, дубль сделал Джей Ти Миллер, ещё одну шайбу забросил Джимми Веси.«Даллас Старз» дома уступил «Флориде Пантерз», игра закончилась со счётом 1:3.Единственная шайба «Старз» на счету Патрика Ивза. У «Пантерз» точные броски удались Винсу Трочеку, Юсси Йокинену и Яромиру Ягру.