Капризов: со словаками где-то не везло с реализацией, но сыграли по заданию

Капитан молодёжной сборной Россиипрокомментировал победу над командой Словакии (2:0).«Всех с Новым годом! По счёту было трудно, да и по игре. Накал был, нужно было обязательно выигрывать, много моментов, штанг, с реализацией не везло, хорошо, что дотерпели и сыграли по заданию. Без разницы, кто забивает, кто отдаёт. Должна быть команда, главное, чтобы был результат. Дания? Смотрел, они хорошо играют, сильная команда, выиграли два матча в этом году, будем серьёзно готовиться», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.