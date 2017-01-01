Самсонов: победа над Словакией – общая заслуга всей команды

Голкипер молодёжной сборной Россиипрокомментировал победу над командой Словакии (2:0).«Немного тяжеловато было в плане фокуса на шайбу, мало бросков. В эмоциональном плане была важна эта победа и то, что мы отыграли на ноль. Все сыграли замечательно, подчищали пятак, бывали у меня ошибки, спасибо огромное команде. Это наша общая заслуга, что так сыграли сегодня. В том году не было недооценки с датчанами, где-то не везло, думаю, что всё будет нормально. Будем настраиваться на такой же бой, как и с любой командой», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.