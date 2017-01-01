«Калгари» одолел «Аризону», «Эдмонтон» проиграл «Ванкуверу» в серии буллитов

В очередном матче регулярного первенства НХЛ «Калгари Флэймз» на домашней арене одержал победу над «Аризоной Койотс», встреча завершилась со счётом 4:2.В составе хозяев голами отметились Михаэль Фролик, Деннис Уайдман, Лэнс Боума и Микаэль Баклунд. У «Койотс» шайбы забросили Брендан Перлини и Мартин Ганзал.В другом матче «Эдмонтон Ойлерз» дома в серии буллитов уступил «Ванкувер Кэнакс», матч завершился со счётом 2:3.У «Эдмонтона» голы забили Коннор Макдэвид и Дрейк Каджула, в составе «Ванкувера» шайбы на счету Александра Барроуза и Свена Берчи, победный буллит реализовал Бо Хорват.