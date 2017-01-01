Евгений Малкин догнал Макдэвида в списке лучших бомбардиров НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»стал одним из лидеров спора бомбардиров в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В домашнем матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) Малкин отдал результативную передачу и забил победный гол, что позволило россиянину набрать 43 (16+27) очка и сравняться с прежним лидеромиз «Эдмонтона». Некоторое время Малкин лидировал единолично, но «Эдмонтон» завершил свой матч позже «Питтсбурга», и во встрече с «Ванкувером» Макдэвид смог отличиться заброшенной шайбой.После 38 матчей нынешнего сезона на счету Малкина и Макдэвида по 43 очка, у Сидни Кросби («Питтсбург») – 42 (26+16), на четвёртом месте идёт Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), у которого 39 (16+23) очков.