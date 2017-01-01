Форвард «Блумингтона» Джиошвили — первая звезда матча лиги USHL с «Чикаго Стил»

18-летний российский центральный нападающий «Блумингтона»признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Чикаго Стил» в рамках юниорской хоккейной лиги США (USHL). В победной для своей команды встрече (5:4) Джиошвили отметился голом, заработав показатель полезности «-1». Напомним, что встречей ранее с «Ватерлоо Блэк Хокс» Джиошвили был признан третьей звездой дня.Всего в нынешнем сезоне в активе Джиошвили 10 заброшенных шайб и восемь результативных передач в 25 играх. Коэффициент полезных действий «+2».