Фер: смотрю с оптимизмом на то, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2018

Глава профсоюза игроков НХЛ Дон Фер прокомментировал вероятность выступления игроков из этой лиги на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.
«Я оптимистичен, как никогда прежде, что игроки из НХЛ поедут на Олимпиаду. Насколько мне известно, то мы сможем достичь соглашения с ИИХФ. В ближайшие недели вновь будут обсуждения, но я буду оптимистом в этом деле. Почему так уверен? Иногда вы чувствуете какие-то вещи и понимаете, как они завершатся. Но это не значит, что вы будете правы», — передаёт слова Фера корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.