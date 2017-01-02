Сошников: любому игроку интересно сыграть на открытом воздухе

Форвард клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал победу в матче Столетней классики над клубом «Детройт Ред Уингз» (5:4 в овертайме).«Любому игроку интересно сыграть матч на открытом воздухе, когда на трибунах 40 тысяч болельщиков. Для нас это была обычная игра, нам просто сказали сегодня получить удовольствие от матча. На разминке солнце ещё слепило, а потом было нормально, погода вообще идеальная. В конце третьего периода соперник начал давить, мы не паниковали, не думали, что так может получиться. Просто раньше времени расслабились и это повлияло. Приятно было познакомиться с Дмитрием Юшкевичем и Даниилом Марковым, немного пообщались, рассказали друг другу, что да как», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.