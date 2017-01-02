Сотрудник «Каролины» провёл за клуб 7,6 секунды в матче регулярного чемпионата

Алвес попал в заявку команды из-за отсутствия травмированного Эдди Лака, и должен был просидеть весь матч в качестве экстренного вратаря в полной экипировке.
Основной голкипер Кэм Уорд отыграл практически всю встречу, но за 7,6 секунды до финальной сирены, после того, как случился проброс, наставник «Харрикейнз» выпустил Алвеса на лёд.
По словам 37-летнего Алвеса, он тренируется с командой несколько лет, но не мог поверить, что рано или поздно сыграет в официальном матче.
Посмотреть видео выхода Алвеса на замену можно, пройдя по ссылке.