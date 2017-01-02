Панарин: проигрываем, потому что Анисимов больше не забивает по три гола за игру

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин поделился мнением о неудачной серии его команды, которая из пяти последних матчей проиграла четыре.
«Неудачная серия? Всё потому, что Тёмка (Анисимов) не забивает больше по три за игру – вот и проигрываем. Пора ему уже просыпаться.
А если серьёзно, то ничего страшного, бывает. Ни одна команда не может весь сезон играть хорошо. И всё время плохо – тоже не может. Так же как и любой игрок в отдельности», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
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