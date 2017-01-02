Панарин: проигрываем, потому что Анисимов больше не забивает по три гола за игру

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»поделился мнением о неудачной серии его команды, которая из пяти последних матчей проиграла четыре.«Неудачная серия? Всё потому, что Тёмка (Анисимов) не забивает больше по три за игру – вот и проигрываем. Пора ему уже просыпаться.А если серьёзно, то ничего страшного, бывает. Ни одна команда не может весь сезон играть хорошо. И всё время плохо – тоже не может. Так же как и любой игрок в отдельности», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.