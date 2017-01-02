Защитник Александр Микулович подписал контракт с клубом ECHL

Экс-защитник «Куньлунь Ред Стар» и «Трактора»перешел в клуб ECHL «Рэпид Сити», информирует официальный «твиттер» команды.20-летний игрок начинал сезон КХЛ в пекинском клубе, за который провёл 8 матчей, проводя на льду в среднем около трёх минут. Позже Микуловича выменял челябинский «Трактор», но Микулович не сыграл ни в одной игре за команду.Ранее хоккеист выступал в юниорской лиге Онтарио за «Ниагару». В прошлом сезоне Микулович стал серебряным призёром МЧМ-2016 со сборной России.