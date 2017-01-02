Бэбкок: не думаю, что наша программа развития «Торонто» опережает свой график

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»подвёл итоги после победы в матче «Классики 100-летия» с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ).«Безусловно, победа со счётом 5:4 является гораздо более приятной для зрителей, чем успех со счётом 1:0. У нас действительно есть проблема с тем, чтобы довести матч до победы, но в этом случае – совершенно другая история. Не будем забывать, какое количество молодых игроков у нас в составе. У них не было опыта игры на открытом воздухе при таком скоплении людей, это особенный момент для любого молодого хоккеиста.Не думаю, что наша программа развития клуба работает с опережением графика и нам нужно скорректировать план в лучшую сторону. Мы набрали два очка в матче с «Детройтом», но нам по-прежнему не хватает трёх очков, чтобы быть там, где мы хотим. Команда должна прогрессировать каждый день, мы работаем над тем, чтобы становиться лучше с каждой игрой и с каждой тренировкой. Тренерский штаб наблюдает за развитием всех игроков на тренировках и анализирует, что можно сделать", — цитирует Бэбкока официальный сайт лиги.