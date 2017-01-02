ФХР поздравила с днём рождения Олега Знарка

Федерация хоккея России поздравила с днём рождения главного тренера национальной сборной Олега Знарка, которому сегодня исполнилось 54 года.
«Коллектив ФХР и штаб национальной сборной поздравляет Олега Валерьевича с днём рождения! Ваша работа — пример высокого профессионализма для нас. От всей души хочется пожелать вам новых ярких побед у руля национальной команды, а также крепкого здоровья, счастья, отличного настроения и достижения всех поставленных целей», — сообщается на официальном сайте ФХР.