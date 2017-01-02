Райлли: у «Торонто» есть группа лидеров, на которых всегда можно положиться

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс»подвёл итоги после победы в «Классике столетия» над «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ).«Это был определённый вызов для нас. Это было очень неприятно, но мне понравилось, как отреагировала команда. Конечно, мы не хотели доводить дело до овертайма, но так произошло. Я счастлив, что мы в итоге сумели добиться победы.Перед овертаймом многие сделали шаг вперёд и сказали правильные слова. У нас есть группа лидеров, на которую можно положиться в любой ситуации», — цитирует Райлли официальный сайт клуба.