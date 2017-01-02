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Мэттьюс: «Торонто» снова упустил победу в основное время, есть над чем работать

2 января 2017, понедельник. 13:30. Хоккей
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился эмоциями после победы в матче «Классики столетия» с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ).

«Опыта игры на открытом воздухе у меня действительно маловато. Вы же знаете, где я вырос. Безусловно, этот опыт принёс мне невероятные эмоции. Я никогда не играл для такого количества зрителей, это был особенный день для меня. Обычно зрители сидят сразу за стеклом, а здесь были только игроки команд и тренеры на скамейках. Это было в новинку, я получил уникальный опыт.

К сожалению, мы не сумели довести дело до победы, «Ред Уингз» вернулись в игру, и нам пришлось играть овертайм. В любом случае «Торонто» заработал два очка, это самое главное. Да, мы снова упустили победу в основное время. Команде есть над чем работать. Необходимо исправить некоторые недочёты в нашей игре, которые не позволяют иногда спокойно выигрывать. Такое уже случалось в матчах этого сезона, но у нас молодая команда, которой свойственны ошибки», — цитирует Мэттьюса официальный сайт лиги.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Торонто Мэйпл Лифс Остон Мэттьюс
Новости. Хоккей
2 января 2017, понедельник
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