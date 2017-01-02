Губарев: «Трактор» крайне неплохо выстроен по системе «цена-качество»

Генеральный менеджер челябинского «Трактора»подвёл итоги первой части сезона.«Наша команда очень неплохо выстроена по системе «цена-качество». На виду и работа тренерского штаба Анвара Гатиятулина. Все наши игры проходят в напряжённой борьбе, практически каждая победа – в одну-две шайбы. И я благодарен абсолютно всем нашим хоккеистам – за сумасшедшую самоотдачу. 2016 год мы провели достойно. Хотелось бы, чтобы это продолжалось. Стабильность – признак мастерства. Надеюсь, что этот сезон у нас будет хорошим.Почему „Трактор“ не был активен в дедлайн? Наши финансовые ресурсы на этот сезон закрыты, команда укомплектована. Вместе с тем уже сейчас мы – вместе с главным тренером – ведем серьёзную работу по формированию команды на следующий сезон. Обсуждаем, кого переподписать, новичков. При этом, конечно, смотрим на соотношение «цена-качество». В конце января – начале февраля будет известен бюджет клуба на следующий сезон, исходя из этого, мы будем строить свою селекционную кампанию. Но некоторых игроков мы рассчитываем переподписать уже в январе», — цитирует Губарева официальный сайт клуба.