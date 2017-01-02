Ерёменко, Мартынов, Йюнге и Ткачёв признаны лучшими игроками декабря

Комиссия Континентальной хоккейной лиги по определению лучших хоккеистов выявила лауреатов декабря в четырёх номинациях.Лучшим вратарём признан(«Динамо» Мск), одержавший победы в 5 из 6 проведённых матчей, в том числе две — на ноль. Голкипер динамовцев отразил 96,57% бросков.Лучшим защитником признан(«Авангард»). Защитник омичей выиграл с командой 7 из 9 матчей, завершив их с общим показателем полезности "+6" и набрав в них 6 (2+4) очков.Лучшим нападающим признан(«Нефтехимик»), в 11 матчах набравший 12 (9+3) очков (лучший показатель месяца в лиге). Он набирал очки в 8 матчах и забрасывал шайбы – в семи.Лучшим новичком признан нападающий(«Адмирал»), в 10 проведённых матчах набравший 10 (3+7) очков при показателе полезности "+5". В декабре Ткачёв дважды подряд признавался лучшим новичком по итогам недели.