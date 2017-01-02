Анисимов: сейчас отношусь к «Зимней классике» проще, получаю удовольствие

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»поделился ожиданиями от матча на открытом воздухе с «Сент-Луис Блюз».«Для меня завтрашний матч будет уже третьим на открытым воздухе: в прошлом году играли «Стадионную серию» и ещё до этого – «Зимнюю классику». Эти матчи уникальны в первую очередь количеством болельщиков на трибунах. Понятно, что ажиотаж перед такими встречами очень большой. Всё очень здорово, я всегда получаю от таких событий удовольствие.Уверен, что в Сент-Луисе очень рады тому, что «Зимняя классика» пройдёт у них: всё-таки первая игра в истории клуба под открытым небом. Помню, как я сам был рад и взволнован перед собственным первым подобным опытом, с каким нетерпением ждал его. Теперь, уже сыграв парочку, отношусь к этому проще и просто стараюсь получить удовольствие.Новый год? Я вообще лёг в 12:30, хотя тянуло лечь спать даже раньше. В последний раз встречал Новый год по-русски – за столом с близкими, кажется, в локаут. Что поделать, такова доля игрока НХЛ», — цитирует Анисимова официальный сайт лиги.