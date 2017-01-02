Тарасенко: в Финляндии под открытым небом было намного холоднее, чем здесь

Нападающий «Сент-Луис Блюз»поделился мнением о грядущем матче «Зимней классики».«Вид на арку и все эти небоскребы, конечно, довольно непривычны. Хорошо, что удалось покататься. Будем надеяться, погода позволит сыграть по расписанию, а то, по прогнозу, пока дождь обещают. Непривычно здесь всё, начиная с раздевалки и заканчивая самой площадкой. Но, надеюсь, привыкли достаточно, чтобы не испытывать с этим проблем.Матч Евротура под открытым небом в Финляндии? Помню, что было намного холоднее, чем сейчас здесь», — приводит слова Тарасенко официальный сайт лиги.