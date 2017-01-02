Карлссон: «Вашингтон» — сильная команда, мы на их фоне выглядели блёкло

Защитник «Оттава Сенаторз»поделился впечатлениями после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1:2.«Не думаю, что мы показали тот уровень хоккея, который был необходим для победы. Мы создали несколько моментов, но недостаточно, чтобы выдерживать давление в течение длительного периода времени.«Вашингтон» – сильная команда, и мы на их фоне выглядели достаточно блёкло», — приводит слова Карлссона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.