Симмондс: «Филадельфия» играла лучше соперника, но Гибсон был хорош

Нападающий «Филадельфии Флайерз»поделился эмоциями после проигранного матча с «Анахайм Дакс» (4:5 Б).«Я думаю, что мы играли здорово, лучше, чем «Анахайм». Но Гибсон был очень хорош. В результате у них есть два очка, а у нас нет.В нашей игре было множество позитивных моментов, просто огромное количество. Сейчас нам надо как следует подготовиться к домашним играм», — приводит слова Симмондса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.