Кроуфорд: из-за задержки «Зимней Классики» можем сыграть в футбол

Вратарь «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал тот факт, что матч «Зимней Классики» с «Сент-Луис Блюз» может быть перенесён.«Даже не знаю, как будем коротать время. Может, найдём тут бейсбольные биты и потренируемся с ними? Хотя нет, вряд ли. Наверное, поиграем в футбол, хоть я в него уже лет десять не играл.Надеюсь, нам всё-таки сообщат заранее, планируется задержка или нет, чтобы мы могли переждать её в отеле и расслабиться, а не сидеть пять-шесть часов в раздевалке», — цитирует Кроуфорда официальный сайт НХЛ.