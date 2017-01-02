Матч «Зимней Классики» не будет перенесён

Матч «Зимней классики» между «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Блэкхоукс» в Сент-Луисе начнётся согласно ранее намеченному времени — в 21:00 мск, несмотря на непростые погодные условия, сообщает официальный сайт лиги.Утром в понедельник НХЛ объявила, что встреча начнется в срок, но в случае неигровых условий может быть перенесена на вторник. Это произойдет в том случае, если встреча будет остановлена до истечения двух периодов. Для того, чтобы матч был признан состоявшимся, должны быть сыграть две 20-минутки. Если по их итогам счёт будет равным, то судьба матча будет решаться в серии буллитов.