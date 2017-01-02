Шабо: никто в Канаде не хочет, чтобы мы повторили прошлогодний четвертьфинал

Защитник молодёжной сборной Канадыподелился ожиданиями перед игрой с Чехией в четвертьфинале МЧМ-2017.«В составе Чехии есть несколько сильных игроков, у них хорошие защитники. Мы уже играли две игры с ними. Конечно, мы выиграли оба матча, но сейчас это ничего не значит.Каждый игрок, который был в команде в прошлом году, знает, как плохо мы чувствовали себя в четвертьфинале. Никто не хочет, чтобы такое повторилось. Понимаем, что находимся в ситуации «сделай или умри», так мы сосредоточены», – цитирует Шабо TSN.