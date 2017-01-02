Мэттьюс, Крайдер и Флёри — лучшие хоккеисты игровой недели

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившейся игровой недели.
Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 6 (4+2) очков в трёх играх.
Второй звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, набравший 5 (4+1) результативных баллов в четырёх матчах.
Замкнул тройку лучших голкипер «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри, одержавший три победы, пропуская в среднем 2,13 шайбы за игру и отражая 93,9% бросков по своим воротам.