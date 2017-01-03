Карнаухов: будем дальше так действовать, сборная России уверена в своих силах

Нападающий молодёжной сборной Россииподелился впечатлениями от четвертьфинального матча сборной России с командой Дании, который завершился победой россиян со счётом 4:0.«Украл ли я у Гурьянова гол? Да нет. У него, как он говорит, сошла шайба, Первая смена всегда самая важная. В ней нужно задать темп и доказать, что мы вышли побеждать. Мы ждём результата матча американцев. Что нужно изменить в нашей игре? Это останется внутри команды. Два сухих матча – это очень важно. Стараемся играть на оборону. Удаления есть, но мы стараемся работать, ловить на себя. Это немаловажный фактор. Вратарь выручает. Будем стараться дальше так действовать. Мы уверены в своих силах», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.