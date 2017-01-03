Брагин: рад, что Капризов справляется со своей задачей, ведёт команду за собой

Главный тренер молодёжной сборной Россиипрокомментировал исход четвертьфинального матча с Данией (4:0) на МЧМ-2017 и игру капитана россиян«Я очень рад, что Капризов справляется со своей задачей. Ведёт команду за собой, ведь он её капитан. Рабочая атмосфера в раздевалке. И, что самое главное, он показывает на льду, как должен играть капитан. В предварительном раунде мы искали оптимальные сочетания. Сейчас немножко выбили травмы. Мы собираем лучшие по-нашему мнению сочетания из тех, кто есть в наличие.Доволен, что серьёзно отнеслись к игре с Данией. Ребята на 100% выполнили то, что мы от них просили. Отсюда и положительный результат, хотя много играли в меньшинстве. Да и в формате «пять на пять» были неприятные моменты. Но в целом провели матч организованно, с акцентом на хорошую игру в своей зоне. Достойно победили», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.