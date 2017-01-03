Капризов: очень важно, что сборная России сыграла два матча на ноль

Нападающий сборной Россиирассказал о своих впечатлениях от четвертьфинального матча МЧМ с командой Дании, в котором россияне победили со счётом 4:0.«В матче прошлого года первыми забили датчане. Вот в этом и есть отличие. Полунин уже забивал такой гол «Ладе». Что касается моего гола, то мне парни здорово отдали. Я – лучший бомбардир турнира? Стараюсь далеко не заходить. Главное, чтоб команда хорошо играла. Мы хорошо сыграли. Конечно, были ошибки, куда без них. Невозможно же делать всё правильно. Мы старались лучше действовать. Очень важно, что сыграли два матча на ноль. Самсонов здорово играет, в нужные моменты подтаскивает. Какие ожидания от полуфинала? Нам лучше отдохнуть и подготовиться к сопернику», — приводит слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.