Брагин: с Данией сыграли так, как мы требуем, но в полуфинале будет ещё быстрее

Главный тренер молодёжной сборной Россииподвёл итоги полуфинального матча на МЧМ-2017 с Данией (4:0), заявив, что команда провела одну из лучших игр.«Были мелочи, но в общем игровое задание выполнено. Сыграли так, как мы от ребят требуем. Это приносит результат. Радует, что провели два матча подряд на ноль. Разложили, как датчане играют. У них было разве что полтора шанса в большинстве. И то броски с угла. Гол Полунина не самый удивительный для меня. Самым удивительным был гол Худобина в пустые ворота, а здесь нормальная бросковая агрессия.Игра с Данией была определяющей. Или ты поехал домой, или борешься за медали. Поэтому было волнительно. Если попадётся США, то всё будет ещё быстрее, надо играть ещё организованнее. С американцами на групповом этапе делали недопустимые ошибки. Гурьянову дали больше игрового времени, ему это пошло на пользу, он почувствовал себя. Рады, что прибавил. В прошлой встрече хорошо сыграл два периода, сейчас весь матч. Организовал третий определяющий гол.О чём говорил после матча с тренером сборной Дании? Ничего особенного. Он признал, что мы были сильнее и пожелал удачи. Дания – приличная команда, но мы провели одну из лучших игр», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.