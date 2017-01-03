Швеция разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ-2017

Хоккеисты молодёжной сборной Швеции добились разгромной победы над командой Словакии и вышли в полуфинал чемпионата мира.В первом периоде скандинавы создали себе комфортное преимущество в три шайбы, отличились Эрикссон Эк, Сёдерлунд и Грундстрём. Затем счёт стал 5:0 в пользу шведов, форвард командывновь обогнал россиянина Кирилла Капризова в споре лучших бомбардиров турнира. Словаки решили не сдаваться и смогли отыграть три шайбы, но позже шведы смогли вернуть себе комфортное преимущество в пять шайб.В полуфинале турнире Швеция сыграет с победителем пары Канада – Чехия.