Хишир: не фокусируюсь на сравнениях с Макдэвидом и Гретцки, мой кумир – Дацюк

Форвард молодёжной сборной Швейцарии Нико Хишир прокомментировал выступление команды на молодёжном чемпионате мира 2017 года и рассказал о хоккеисте, который является его кумиром. В четвертьфинале МЧМ-2017 швейцарцы уступили сборной США — 2:3.
«Мы верили, что можем победить американцев. В целом провели хорошо весь турнир, у нас отличная группа ребят, мы никогда не сдавались. Не могу быть доволен своей игрой — мы проиграли в четвертьфинале. Ты должен ставить командные интересы выше личных.
Драфт НХЛ? Не думаю об этом сейчас, посмотрим в конце сезона. Не фокусируюсь на том, что меня называют швейцарским Макдэвидом или Гретцки. Мой кумир – Павел Дацюк, хоть он сейчас и не играет в НХЛ. Мне нравится, как он играет в защите и в нападении, хочу играть, как он», — передаёт слова Хишира корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.