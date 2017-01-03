«Колорадо» уступил «Ванкуверу», Задоров отметился передачей

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2.Во втором периоде Бо Хорват вывел «косаток» вперёд, но вскоре Микко Рантанен с передачи Никиты Задорова реализовал большинство «Колорадо». В концовке периода Свен Берчи сделал счёт 2:1. В третьей двадцатиминутке «лавины» отыграли благодаря голу Тайсона Бэрри, а за три с половиной минуты до окончания матча Берчи сделал дубль и принёс победу «Ванкуверу».Михаил Григоренко провёл на льду 16 минут, сделал три броска по воротам и заработал показатель полезности "-1". Никита Задоров сыграл 19:24, провёл два силовых приёма, заблокировал один бросок и заработал показатель полезности "-1". Фёдор Тютин за 16:24 игрового времени отметился четырьмя силовыми приёмами и заработал две штрафные минуты. Никита Трямкин сыграл 17:49, заблокировал один бросок и закончил матч с показателем полезности "+1".